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علق الهاني سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على استبعاده من قائمة منتخب مصر لمباراة ليبيريا الودية، المقرر لها الخميس المقبل، في إطار استعدادات المنتخب لمراجعين ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وكان الهاني سليمان، تواجد في معسكر المنتخب الأخير، الذي خاض خلاله مباراتي أنجولا والجابون.

وكتب الهاني سليمان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«المشوار طويل وأنا أطول منه».

وكان كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب أعلن عن قائمة المنتخب لمباراة ليبيريا، وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي) محمد أبوجبل (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) محمد صبحي (فاركو)

المدافعون:

أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبدالشافي ( الزمالك ) محمود حمدي- الونش- ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) على جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:

حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي- أفشة- ( الأهلي) عبدالله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:

محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد سيد- زيزو- ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).