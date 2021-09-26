الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة بطل النيجر فى البطولة الأفريقية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أغلق الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، ملف مباراة إنبي في كأس مصر والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف سجله صلاح محسن والتأهل لدور الثمانية لملاقاة بيراميدز، حيث يبدا غدا الاثنين، الاستعداد لمباراة جانديرميه ناسيونال بطل النيجر في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير االفني للأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم.

وبدأ مسئولو الأهلي الأيام الماضية إجراءات السفر إلى النيجر لمواجهة فريق جانديرميه ناسيونال في بطولة أفريقيا، وطلب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي من الجهاز الإداري للفريق تجهيز إجراءات السفر للنيجر لخوض هذه المباراة التي ستكون «ضربة البداية» ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلى وجانديرميه ناسيونال في النيجر أحد أيام 15-16-17 أكتوبر، فيما تقام مباراة الإياب في القاهرة أحد أيام 22- 23- 24 أكتوبر.