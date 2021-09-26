رئيس جهاز «النوبارية الجديدة» يتفقد سير العمل بتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي

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قام المهندس أمين زينهم، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بجولة تفقدية بالمدينة، عقب أيام من استلام مهام عمله رئيسا لجهاز المدينة، حيث تفقد سير العمل بموقع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة، ووجه بسرعة إنجاز الأعمال الجاري تنفيذها، حتى يتم إدخال المحطة الخدمة في أكتوبر 2021.

كما تفقد المهندس أمين زينهم، خلال جولته، أعمال النظافة العامة وصيانة المسطحات الخضراء بالمدينة، كما تابع الحملات التي تشنها الإدارات المختصة بالتنسيق مع إدارة أمن الجهاز، والتى أسفرت عن إزالة كافة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة «الأرجيلة» من بعض المقاهي، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.