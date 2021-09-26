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95 درهما إماراتيا للزيارة طيلة الشهر.. إكسبو 2020 يطْلق «تذكرة أكتوبر»

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95 درهما إماراتيا للزيارة طيلة الشهر.. إكسبو 2020 يطْلق «تذكرة أكتوبر» 95 درهما إماراتيا للزيارة طيلة الشهر.. إكسبو 2020 يطْلق «تذكرة أكتوبر»

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أعلن إكسبو 2020 دبي عن إطلاق عرض خاص على تذكرة شهرية، وذلك مع تصاعد التشويق وتزايد الطلب على التذاكر قبل انطلاق الحدث الدولي الأكثر ترقبا على مستوى العالم الأسبوع المقبل.

بسعر التذكرة اليومية البالغ 95 درهما إماراتيا، تمنح تذكرة أكتوبر الزوار إمكانية دخول موقع الحدث الدولي على مدار 31 يوما من التجارب الغامرة والرؤى الملهمة والابتكارات البصرية والعروض الترفيهية المنتقاة.

وفي ظل وجود 192 جناح دولة، وما يصل إلى 60 فعالية حية كل يوم، وأكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات، وبرنامج حافل بالتجارب الفريدة، فلن تكفي زيارة واحدة إلى إكسبو 2020 دبي.

تشمل أبرز فعاليات الشهر المقبل انطلاق عروض أوركسترا الفردوس النسائية، بإشراف الموسيقار ومؤلف الأغاني الحائز جائزتي أوسكار إيه آر رحمان، وفعاليات أسبوع الفضاء، وأمسيات جلسات، التي تضم ألمع المواهب الموسيقية العربية، والفعاليات اليومية التي تستعرض أفضل ما في مجالات الرياضة والفن والثقافة.

المصرى اليوم

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