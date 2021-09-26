جهاز تنمية المشروعات ينظم ندوات لتأهيل السيدات الريفيات بالمراكز المستهدفة

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ينظم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة سلسلة من الندوات التوعوية للسيدات الريفيات بعدد من المحافظات المستهدفة من مبادرة «حياة كريمة»، ويتم خلالها إلقاء الضوء على عدة محاور رئيسية من أهمها؛ رفع إدراك المرأة بأهمية دورها في الأسرة والمجتمع وقدرتها على تحسين مستوى المعيشة واحداث نقلة نوعية في حياة أسرتها؛ من خلال العمل والإنتاج والتشغيل الذاتي.

وحسب بيان صحفى للجهاز اليوم- الأحد- يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا، ورفع مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، إلى جانب التنمية الاقتصادية وإتاحة فرص التشغيل،

وضمن مسئوليات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مبادرة «حياة كريمة»، والتي تتضمن العديد من المهام أهمها تطوير قدرات المواطنين وتنمية مهاراتهم الإنتاجية، ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل على تحسين مستوى معيشتهم خاصة الشباب والمرأة؛ من خلال إتاحة التمويلات والمساعدات والاستشارات الفنية والدورات التدريبية اللازمة لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة وإدارتها بنجاح.

تتعرف المشاركات خلال هذه الندوات على كيفية إقامة مشروع والخطوات المتبعة للحصول على التمويل، فضلا عن توضيح كافة الخدمات التي يقدمها الجهاز للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية، وأيضا المزايا والتسهيلات التي تقدمها وحدات خدمات المنشآت الصغيرة المتواجدة بكافة فروع الجهاز بالمحافظات والدورات التدريبية المجانية التي ينظمها الجهاز لتعليم مهارات الحرف اليدوية أو مهارات إدارة المشروعات بكفاءة وتطويره بنجاح.

وصرحت سالى سعدة، رئيس المكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات أن هذه الندوات بدأت بمحافظات الشرقية، الفيوم ثم بنى سويف على أن تستأنف بمحافظتى القليوبية، المنيا، وأضافت أن تنظيم تلك الندوات يأتي وفقا لتوجيهات الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بإعطاء المرأة اهتماما خاصا والعمل على تمكينها وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لها، وبصفة خاصة في المراكز والقرى المستهدفة من مبادرة «حياة كريمة.»

ودعت سعدة السيدات والفتيات إلى المشاركة في مثل هذه الندوات والتعرف على أماكن إقامتها ومواعيدها من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات 16733

وأوضحت عزة شلبى، مدير وحدة النوع الاجتماعي التابعة للمكتب الفني بالجهاز أن الندوات التي أقيمت بمركزى الحسينية بالشرقية ويوسف الصديق بالفيوم قد شهدتا إقبال عدد كبيرمن السيدات وتفاعلهن بصورة واضحة مع ما تم تقديمه من محتوى مخصص للسيدات والفتيات.

وأضافت أن الندوات تضمنت مناقشة مفتوحة مع السيدات بهدف تحديد احتياجاتهم التدريبية والتأهيلية، وإلقاء الضوء على قيمة دور المرأة الريفية في النهوض بأسرتها ومجتمعها على حد سواء.