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"الفتاة الغارقة" تثير قلق الإسبان
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:20 مساءً
علي الصاوي يتأهل لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:19 مساءً
طلب إحاطة للإسراع في تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بين المحافظات
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:19 مساءً
سمر حمزة تشارك في بطولة العالم للمصارعة
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:19 مساءً
السيسي: توجيهات للحكومة بتوفير مخصصات لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:19 مساءً
وزير التموين يبحث مع وزير الزراعة الفرنسي زيادة التعاون بين البلدين
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:19 مساءً
اليوم .. انقطاع التيار الكهربائي عن 9 مناطق بمدينة المنيا
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:19 مساءً
«قومى المرأة» يهنئ الدكتورة عبلة الألفى لفوز الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:19 مساءً
عروض مسرحية وندوتان ومائدة مستديرة ضمن فعاليات اليوم الخامس من القومي للمسرح
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:18 مساءً
دبي.. جناح المملكة في "إكسبو" يبدأ باستقبال زوّاره
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السبت 02 أكتوبر 2021 12:10 مساءً
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رسايل مبهجة جدا من جمهور تامر حسني في حفلته في الإسكندرية شوف قالولو إيه
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 26 سبتمبر 2021 02:10 مساءً
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