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مدرب مانشستر يونايتد يكشف كواليس حديثه مع حكم مباراة أستون فيلا

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مدرب مانشستر يونايتد يكشف كواليس حديثه مع حكم مباراة أستون فيلا مدرب مانشستر يونايتد يكشف كواليس حديثه مع حكم مباراة أستون فيلا

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كشف النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، حقيقة ما دار بينه وبين حكم مباراة فريقه أمام أستون فيلا أمس السبت 25 سبتمبر 2021 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر مانشستر يونايتد أمام ضيفه أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد، بهدف للاشيء في مباراة شهدت ركلة جزاء ضائعة في نهايتها من البرتغالي برونو فيرنانديز نجم فريق مانشستر يونايتد.

ووجه سولشاير عقب نهاية المباراة انتقادات للحكام مؤكداً أن هدف المنافس جاء من تسلل واضح.

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ورصدت الكاميرات المدرب سولشاير وهو يتحدث مع طاقم الحكام وحكم المباراة، عقب نهايتها وكشف مدرب مانشستر يونايتد كواليس ما دار بينه وبين الحكم.

وقال سولشاير: بعد المباراة طلبت من الحكام أثناء السير في الرواق المؤدي إلى غرف الملابس، توضيحًا حول احتساب هدف أستون فيلا، الحكم المساعد قال بأنه لفت انتباه حكام الفار لما حدث، ولكن يبدو أن حكام الفار فشلوا من جديد.

وأضاف سولشاير: للأسف الشديد قرارات الحكام كلّفتنا مجددًا خسارة نقاط مهمة في مشوار المنافسة على اللقب، ويجب على قول ذلك بلا خوف هدف أستون فيلا من تسلل واضح.

المصرى اليوم

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