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مهاجم برشلونة ينشر أحدث صورة عبر تويتر: «زوجتي الجميلة الحامل» (صورة)

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مهاجم برشلونة ينشر أحدث صورة عبر تويتر: «زوجتي الجميلة الحامل» (صورة) مهاجم برشلونة ينشر أحدث صورة عبر تويتر: «زوجتي الجميلة الحامل» (صورة)

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نشر الدولي الدانمركي مارتين برايثوايت مهاجم فريق برشلونة الإسباني أحدث صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021.

وجاءت الصورة لمهاجم برشلونة برفقة زوجته الجميلة آنا، وظهرت عليها علامات الحمل في المولود الثاني لنجم برشلونة ومنتخب الدنمارك.

وكتب مارتين برايثوايت فوق الصورة التي جمعته بزوجته: زوجتي الحامل الجميلة.

ويرتبط برايثوايت بزوجته آنا منذ عدة سنوات ولديهما ابن واحد هو ليون وهما في انتظار المولود الثاني حالياً.

ويقدم مارتين برايثوايت أداء لافتاً مع فريق برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق حيث بات عنصراً مهماً في خط الهجوم لاسيما بعد رحيل ثلاثي الهجوم: ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ولويس سواريز.

مارتين برايثوايت

المصرى اليوم

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