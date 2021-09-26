بطل المصارعة المصري يشعل الأجواء: «لازم الكل يعرف الحقيقة»

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أشعل المصارع المصري محمد إبراهيم كيشو المتوج بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو الأخيرة الأجواء في عالم الرياضة المصرية، بعد تصريحات ساخنة صباح اليوم الأحد نشرها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

ونشر محمد إبراهيم كيشو «ستوري» عبر إنستجرام ألمح من خلاله صراحة لما تعرض له قبل خوض منافسات الأولمبياد، مؤكداً أنه سيكشف كل شيء قريباً.

وكتب كيشو عبر «ستوري إنستجرام»: في كلام كتير جوايا لسه محدش يعرفه، والوقت بيقرب وكل كلمة وموقف حصل معايا قبل الأولمبياد له تأثير عليا، لازم الكل يعرف الحقيقة قريبًا.

ستوري كيشو

وكان محمد إبراهيم كيشو قد كشف منذ فترة في تصريحات تليفزيونية عن أنه تعب جداً ليصل لما وصل إليه وأن والدته تعبت معه بشكل كبير جداً في السنوات الماضية حتى أصبح بطلاً.

الجدير بالذكر أن محمد إبراهيم كيشو هو أول مصري وعربي وأفريقي يتأهل من خلال بطولة العالم في لعبة المصارعة.