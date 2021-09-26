ديربي شمال لندن.. 5 أشياء يمكن أن يتوقعها توتنهام من أرسنال

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يواجه آرسنال جاره توتنهام في مباراة ديربي شمال لندن التي تعد بالكثير من الإثارة، حيث ستقام المباراة مساء الأحد على أرضية ملعب الإمارات، في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل السبيرز المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد تسع نقاط، بينما يحل الجانرز في المرتبة الثالثة عشر، ومعه ستة نقاط.

تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، يستخدم آرسنال مجموعة متنوعة من التشكيلات واللاعبين، ومع ذلك، هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن يتوقعها توتنهام عندما يُقابل الجانرز في موقعة ديربي شمال.

دعونا نلقي نظرة على 5 أشياء يجب أن يتوقعها توتنهام أمام آرسنال..

1- آرسنال يستهدف المباغتة

مثلما يحاول توتنهام هوتسبير بدء المباراة بقوة، كذلك يفعل آرسنال. وباعتباره الفريق المُضيف الذي يحتمل أن يكون جماهيره مليئة بالحيوية، يجب على توتنهام أن يتوقع يتعرض للضغط من لاعبي آرسنال في وقت مُبكر.

بعد بداية هشة لموسمهم، يبدو أن أرسنال قد أصلح بعضًا من عيوبه بتحقيق الفوز في ثلاثة مباريات متتالية في جميع المسابقات وثلاث شباك نظيفة متتالية. يريد المشجعون في ملعب الإمارات أن يؤمنوا بفريقهم، وبالتالي فإن التقدم المُبكر يمكن أن يساعد حقًا في وضع ارسنال في المقدمة.

على الجانب الآخر إذا تمكن توتنهام من الاستفادة من هذا الأمر وضرب آرسنال بهدف مفاجئ في بداية المباراة، سيجعل أصحاب الأرض يتعرضون للضغط. حتى لو لم يتمكن توتنهام من تسجيل على هدف مُبكر، يجب إلا يتلقى أهدفاً خصوصًا في النصف ساعة الأولى.

2- أوباميانج يُشكل خطورة على دفاع توتنهام

أرسنال ليس فريقًا يلعب الكثير من الكرات الطويلة لكنهم يحبون تحريك الكرة إلى أعلى الملعب بسرعة ومحاولة الكثير من الكرات البينية إلى بييرإيمريك أوباميانج. النجم الدولي الجابون هو رقم 9 الكلاسيكي الذي يُحب التمسك بكتف آخر مدافع واستخدام سرعته للتغلب على المدافع والتسجيل في المرمى.

على الرغم من أن هدفه الوحيد هذا الموسم، إلا أن أوباميانج لا يزال يحصل على التسديدات والفرص ويستطيع في أي لحظة تشكيل خطورة كبرى على دفاعات السبيرز وحارس مرماهم الفرنسي هوجو لوريس.

إذا كان ثنائي دفاع توتنهام هو كريستيان روميرو وإريك داير، كما كان الحال ضد تشيلسي، فقد يُشكل هذا خطورة ضخمة، مثلما حدث في مباراة البلوز الماضية، لقد عانى كثيرًا دفاع توتنهام من قوة وصلابة هجوم تشيلسي بقيادة الدبابة البلجيكية لوكاكو.

3- استغلال الهشاشة الدفاعية

شيء واحد واضح للغاية تحت قيادة أرتيتا هو أن المدفعجية يحبون الحصول على الكرة على نطاق واسع ثم تمريرها داخل منطقة الجزاء. يمتلك كيران تيرني وحده 24 عرضية في 5 مباريات في الدوري الإنجليزي. الآن بعد أن تمتع أرسنال بمزيد من التوازن في الجانب الأيمن مع تاكيهيرو تومياسو، يجب أن يتوقع توتنهام المزيد من الخطورة.

لا يقتصر الأمر على اللاعبين الذين يقدمون المساعدة في الخط الأمامي للجانرز فلاعبين أمثال نيكولاس بيبي وبوكايو ساكا وآخرين يزيدون من القوة الهجومية لآرسنال وبالتالي يفتحون المساحات في منتصف الملعب. تلك المساحة في منتصف الملعب مخصصة لإيميل سميث رو ومارتن أوديجارد للتواجد على حدود منطقة الجزاء للخصم.

4- تصويبات آرسنال

يسجل آرسنال 5 تسديدات في كل مباراة أكثر من توتنهام. هناك سببان لذلك، على الرغم من أن آرسنال لديه تسديدة واحدة فقط ضد مانشستر سيتي.

وسدد أرسنال 30 تسديدة ضد نورويتش في فوزه بهدف مقابل لا شيء وسدد 22 تسديدة أمام برينتفورد في هزيمته الافتتاحية للبريمرليج.

5- من المُحتمل أن يكون هناك بعض الجدل أو خطأ دفاعي

ربما تنطبق هذه النقطة الأخيرة بشكل متساوٍ على كلا الفريقين، لكن الحقيقة هي أنه نادرًا ما توجد مباراة أرسنال، خاصة ضد توتنهام دون أي لحظة من الجدل. وألغى حكم الفيديو المساعد ما بدا أنه ركلة جزاء واضحة لبيرنلي في الجولة الماضية.

وبالمثل، بدا هدف أوباميانج ضد نورويتش وكأن المهاجم كان متسللاً ولكن تم احتساب الهدف لصالح النجم الجابوني، على الرغم من الاحتجاجات الشديدة من حارس بيرنلي تيم كرول. حتى البطاقة الحمراء التي تلقاها جرانيت شاكا. كانت مثيرة للجدل بعض الشيء.

نظرًا لأنه ديربي شمال لندن وحاجة كلا الفريقين للفوز بهذه المباراة، يجب أن نتوقع بالتأكيد الاخطاء في هذه المباراة الحساسة والمُهمة للغاية بالنسبة للطرفين.