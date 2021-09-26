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قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان قطاع النقل البرى في مصر يستهلك نحو 6.7 مليون طن بنزين (تمثل 100% من الاستهلاك) حيث يستخدم البنزين بكافة أنواعة في قطاع النقل البرى فقط، وكذلك يستهلك 3.5 مليون طن سولار تمثل 29 % من إجمالي استهلاك السولار والذى يبلغ 12.1 مليون طن، بينما يستهلك 616.6 مليون م3 غاز طبيعى تمثل 1.02 %، من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعى والذى يبلغ 60.3 مليار م3 لكافة القطاعات.

وأشارالجهاز من خلال نتائج مسح «إستهلاك الوقود في قطاع النقل البرى عام 2020 إلى أن المركبات الملاكى تستهلك نحو 66.8% من إجمالي استهلاك البنزين (بكافة أنواعه) بقطاع النقل البرى في مصر، بينما تستهلك الدراجات النارية نسبة 19.5%، والمركبات الأجرة 9.1%، و4.6% للمركبات الأخرى من الوقود ذاته.

أما السولار فإن مركبات النقل تستهلك نحو 53% من إجمالي إستهلاك السولار في قطاع النقل البرى بمصر، والنقل بمقطورة 19.5% والأتوبيس 9.4% والمركبات الأخرى تستهلك 18.1% من الوقود ذاته.

بالنسبة للغاز الطبيعى فإن المركبات الملاكى تستهلك نحو 81.6%، والأجرة 18.1% والأتوبيس 1.3% من إجمالي الغاز الطبيعى المستهلك في قطاع النقل البرى في مصر.

وقال جهاز الإحصاء ان متوسط الإستهلاك السنوي للمركبة الواحدة من المركبات التي تستهلك البنزين بلغ :الملاكى 1453 لتر / سنة، التاكسي 3137 لتر / سنة، الميكروباص 4501 لتر / سنة، النقل 2570 لتر / سنة، بينما بلغ متوسط الإستهلاك السنوي للتوك توك 979 لتر / سنة وبلغ متوسط المسافة المقطوعة للمركبات الملاكى 9.33 كم/ لتر للبنزين، 8.04 كم/لتر للسولار، 11.11 كم/م3 للغاز الطبيعى (متوسط المسافة المقطوعة لكل وحدة من الوقود :هو عدد الكيلومترات التي تقطعها المركبة لكل لتر بنزين / سولار، م3 غاز طبيعى).

وقال جهاز الإحصاء ان عدد المركبات التي تدخل في مبادرة الإحلال والتى تشمل الملاكى، الاجرة (تاكسى/ميكروباص) بلغت بنحو 2.15 مليون مركبة

منهم 42% يرغب حائزوها في الإحلال ( احلال المركبات القديمة المصنعة قبل عام 2000 بمركبات حديثة).

ويقدر عدد المركبات التي تدخل في مبادرة التحول للغاز الطبيعى والتى تشمل ايضا الملاكى والاجرة (تاكسى /ميكروباص) بنحو 2.76 مليون مركبة منهم 59% يرغب حائزوها في التحول للغاز الطبيعى.