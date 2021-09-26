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وفد صيني يشكر الصحة المصرية بعد تلقيهم لقاح كورونا في مركز بلبيس بالشرقية
-
السبت 02 أكتوبر 2021 11:54 صباحاً
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن بلاستيك وكرتون شرق الإسكندرية
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السبت 02 أكتوبر 2021 11:54 صباحاً
العثور على طفل حديث الولادة على حافة مصرف بالشرقية
-
السبت 02 أكتوبر 2021 11:54 صباحاً
إصلاح عطل خط مياه الشرب الرئيسي بقريتى سدمنت الجبل و الوكيل ببني سويف
-
السبت 02 أكتوبر 2021 11:54 صباحاً
ضبط تشكيل عصابى لسرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة
-
السبت 02 أكتوبر 2021 11:54 صباحاً
إصابة ٤ أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ
-
السبت 02 أكتوبر 2021 11:54 صباحاً
إحباط محاولة سرقة أحد الأشخاص بالإكراه في القاهرة
-
السبت 02 أكتوبر 2021 11:54 صباحاً
هاني شنودة يكشف تفاصيل «أغاني التشت».. «متفكروش يا بنات» (فيديو)
-
السبت 02 أكتوبر 2021 11:54 صباحاً
ضبط 23 ألف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة
-
السبت 02 أكتوبر 2021 11:54 صباحاً
صحة قنا تخصص الصالة المغطاة للتعامل مع مشاكل اللقاح للمواطنين
-
السبت 02 أكتوبر 2021 11:54 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
قتل زوجته وانتحر????.. تفاصيل مرعبة لجريمة عش الزوجية في منشأة القناطر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 26 سبتمبر 2021 11:53 صباحاً
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