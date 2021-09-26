وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ ٣٧ (صور)

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تحت شعار «سينما من أجل الحياة»، افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء امس، فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧، والتي تحمل اسم المخرج الكبير «علي بدرخان»،بحضور الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، ولفيف من الفنانين بمصر والدول العربية والأوروبية.

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الحضور على أرض الإسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط مدينة السياحة والجمال والفن وملتقى الحضارات والثقافات، مقدماً التحية باسم الإسكندرية لجميع الفنانين المصريين وضيوف الإسكندرية من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ووجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على المهرجان مشيداً بالجهود المبذولة لإظهاره بهذه الصورة المشرفة، كما وجه الشكر لجميع الوفود العربية والأجنبية التي أصرت على المشاركة رغم الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

وأكد الشريف على ضرورة أن يواصل المهرجان دوره في تحقيق التفاعل الثقافي والفني بين مختلف البلدان فلا يستطيع أحد أن ينكر دور السينما في التعريف والترويج والتقريب بين الشعوب، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الأعمال المبدعة المشاركة في المهرجان.

وبدأ الحفل الذي أخرجه محمد مرسي ابن الإسكندرية بعرض «125 سنة سينما» ثم عرض المهرجان مجموعة من صور النجوم الراحلين الذين فارقوا عالمنا خلال عام 2021 منهم وحيد حامد وعزت العلايلي ويوسف شعبان وهادي الجيار وعادل هاشم وسمير غانم ودلال عبدالعزيز وفيصل ندا .

وانطلقت فعاليات الحفل الذي قدمته الإعلامية رشا سليمان والفنانة نسرين أمين بكلمة رئيس مهرجان الإسكندرية الناقد الأمير أباظة الذي أكد فيها أن المهرجان هذا العام يحتفي بكل ما هو جديد في عالم السينما، حيث اختارنا أن تحمل الدورة في الـ 37 اسم المخرج على بدرخان بالتوازي مع احتفاله بالعيد الماسي لميلاده، كما سيتم تكريم السينما السورية، واختيار السينما اليونانية ضيف شرف المهرجان وذلك لأن اليونان تعتبر بلد الفلسفة والحضارة وجزء كبير من العالم القديم .

وأوضح أباظة أن مصر تخوض حرب شرسة وهي معركة التنمية، موجها الشكر لكل الجهات الرسمية والوزارات التي ساهمت في خروج هذه الدورة للنور بداية من محافظ الاسكندرية ووزيرة الثقافة ووزيرة التخطيط كذلك وزارة الداخلية ومدير أمن الإسكندرية.

وأعلنت المخرجة إنعام محمد على نتائج مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو وشاركها توزيع الجوائز الكاتب عاطف بشاي وشريف نجل الكاتب الراحل ممدوح الليثي، حيث شارك في هذه المسابقة ١٩ سيناريو تم اختيار ثلاثة منهم وفاز بالجائزة الأولى وقيمتها ١٧ ألف جنيه فيلم «سينما كايرو»، وذهبت الجائزة الثانية وقيمتها ١٢ ألف و٥٠٠جنيه لسيناريو فيلم «بلوك د»، فيما حصل على الجائزة الثالثة فيلم «ضحكي ودموعي وسنيني السودا».

وعقب إعلان جوائز المسابقة تم تكريم عدد من الفنانين على رأسهم المخرج على بدرخان، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل تسلمتها نجلتها الكاتبة سماح أبوبكر عزت والكاتب خالد منتصر، أيضا تسلم مدير التصوير محسن أحمد تكريم المخرج ومدير التصوير طارق التلمساني الذي تغيب لظروف طارئة.

أما تكريم المخرج الكبير عمر عبدالعزيز فتسلمه شقيقه المخرج محمد عبدالعزيز الذي عبر عن سعادته بهذا التكريم لواحد من عائلته الذي استطاع أن يحقق نجاحا كبيراً في كل الأعمال التي قدمها، كما تم تكريم الفنان خالد الصاوي، والفنانة سلوى خطاب والناقدة خيرية البشلاوي.

تحت شعار "سينما من أجل الحياة" .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ ٣٧ (صور)

تحت شعار "سينما من أجل الحياة" .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ ٣٧ (صور)

تحت شعار "سينما من أجل الحياة" .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ ٣٧ (صور)

تحت شعار "سينما من أجل الحياة" .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ ٣٧ (صور)

تحت شعار "سينما من أجل الحياة" .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ ٣٧ (صور)

تحت شعار "سينما من أجل الحياة" .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ ٣٧ (صور)

تحت شعار "سينما من أجل الحياة" .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ ٣٧ (صور)

تحت شعار "سينما من أجل الحياة" .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ ٣٧ (صور)

تحت شعار "سينما من أجل الحياة" .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ ٣٧ (صور)

تحت شعار "سينما من أجل الحياة" .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ ٣٧ (صور)

تحت شعار "سينما من أجل الحياة" .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورته الـ ٣٧ (صور)