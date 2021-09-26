جودة مياه الشرب وترشيد استهلاكها في ندوة بحي جنوب الغردقة

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عقدت شركة مياه البحر الأحمر بالتنسيق مع حي جنوب الغردقة ندوة تحت عنوان «مراقبة جودة المياه وضرورة ترشيد استهلاكها» بهدف رفع الوعي المائي لدى المشاركين وتوضيح الإجراءات التي تتخذها الشركة لمراقبة جودة المياه لحين وصولها للمواطن.

وتضمنت الندوة توجيه رسائل تحث على ضرورة ترشيد استهلاك المياه، وعدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن الذي يعمل طوال ٢٤ ساعه لاستقبال استفسارات وشكاوي المواطنين والتعامل معها على الفور وخدمة الواتس آب للإستفسار عن مواعيد ضخ المياه.