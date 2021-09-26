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«بيت الشعر» بالأقصر ينظم ندوة حول «وحي الحرف والحركة في الدراسات الأدبية عند القدامى والمحدثين»

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«بيت الشعر» بالأقصر ينظم ندوة حول «وحي الحرف والحركة في الدراسات الأدبية عند القدامى والمحدثين» «بيت الشعر» بالأقصر ينظم ندوة حول «وحي الحرف والحركة في الدراسات الأدبية عند القدامى والمحدثين»

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استضاف بيت الشعر بالأقصر الناقد الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر في ندوة نقدية عن «وحي الحرف والحركة في الصورة الأدبية بين القدامى والمحدثين» وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر ..

بدأ الشاعر حسين القباحي الأمسية بالترحيب بجمهور بيت الشعر من الشعراء والمثقفين ومرحبًا بالضيف الدكتور غانم السعيد ضيف اللقاء قارئًا من سيرته العلمية وله الكثير من المؤلفات، بالإضافة إلى عشرات المقالات المنشورة في مجلة الأزهر، ومجلة منبر الإسلام، وغيرهما من المجلات والصحف والمواقع الإلكترونية ..

وفي حديثه تناول الدكتور غانم السعيد ظاهرة الحرف ودلالته عند علماء الصوتيات وعلماء البلاغة والإعجاز القرآني، في أعمال الأدباء من القدامى والمحدثين، بين مؤيد للظاهرة وبين متردد في قبولها أو رفضها، نظرًا لوجود دلائل على وجود الظاهرة ومنهم من رأى أنها تنطبق فقط على مجموعة من الحروف في اللغة العربية التي يوافق نطقها معناها أو دلالتها.

وهناك من ربط بين وجود حروف معينة وصفات معينة في النص وبين الحالة الشعورية التي عليها الشاعر فإذا كان الشاعر غاضبًا يغلب على كلامه حروف الجهر وهي حروف الشدة والقوة وحينما يكون الشاعر خائفًا مثلًا فإنه يغلب على حروفه حروف الهمس التي تناسب حالته الشعورية ..

وأكثر من اهتموا بهذه الظاهرة في اللغة العربية هم علماء الإعجاز من القدامى والمحدثين وقد التفت الإمام الزركشي إلى هذه الظاهرة وهو يحلل حروف التهجي التي تبدأ بها بعض سور القرآن وقد خرج بنتيجة تؤكد على وجود هذه الظاهرة حيث يرتبط الحرف ونطقه بمعناه ودلالته.

المصرى اليوم

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