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تطعيم 150 مواطن بلقاح كورونا في مركز شباب الزينية بالأقصر

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تطعيم 150 مواطن بلقاح كورونا في مركز شباب الزينية بالأقصر تطعيم 150 مواطن بلقاح كورونا في مركز شباب الزينية بالأقصر

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أوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، انه في ظل الاهتمام من الدولة بالتوسع في تطعيمات كورونا، تفقد يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية وابوالحسن ابراهيم قناوي مدير الإدارة الصحية بالزينية اعمال قافلة حملة التطعيم باللقاح ضد المستجد والتى تقام بالتنسيق بين صحة الاقصر والشباب والرياضة بالمحافظة.

وأضاف مواصلة اعمال القافلة الطبية بمركز ومدينة الزينية داخل مركز شباب الزينية بحرى حيث تم تطعيم 150 مواطن بجرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع عدد من التطوعين من الاهالي والشباب لتسهيل اعمال القافلة.

المصرى اليوم

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