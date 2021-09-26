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"بينيت": عملية الضفة موجهة ضد "حماس".. والحركة تدعو للتصعيد

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"بينيت": عملية الضفة موجهة ضد "حماس".. والحركة تدعو للتصعيد "بينيت": عملية الضفة موجهة ضد "حماس".. والحركة تدعو للتصعيد
عقب مقتل 5 فلسطينيين على خلفية حملة اعتقالات واسعة لقوات الاحتلال

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت: إن العملية الأمنية التي أجرتها قواته في الضفة الغربية الليلة الماضية، كانت موجهة ضد عناصر في حركة "حماس".

وقال "بينيت" الذي في طريقه الآن إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تصريح منشور اليوم الأحد على صفحة مكتبه في "فيسبوك": إن عناصر "حماس" هؤلاء كانوا "يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية وشيكة"، مضيفًا: "لقد عمل الجنود والقادة كما يتوقع منهم، فهم سعوا إلى مواجهة الإرهابيين ونحن ندعمهم دعمًا كاملًا".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي -وفق " اليوم"- أن "بينيت" اطلع على حيثيات الأحداث التي جرت في الضفة الليلة الماضية.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال أن قواته قتلت أربعة "مسلحين فلسطينيين" على الأقل في خمسة اشتباك وقعت فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة، على خلفية حملة اعتقالات واسعة شنها في المنطقة ضد "عناصر لحماس"، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية هذه الحصيلة.

في المقابل، دعت حركة "حماس" في قطاع غزة إلى "تصعيد المقاومة في جميع نقاط التماس" ضد إسرائيل، على خلفية العملية الأمنية التي شنتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية الليلة الماضية.

وشددت "حماس" في تصريح صحفي أصدرته اليوم الأحد، على أن دماء الفلسطينيين الذين قُتلوا فجر اليوم خلال العملية الإسرائيلية (وبلغ عددهم حسب آخر المعطيات خمسة أشخاص) "لن تذهب هدرًا"، مضيفة أن الشعب الفلسطيني وفي مقدمته الحركة، "سيظل في مقدمة الصفوف لمواجهة المحتل مهما بلغت التضحيات".

وأقر جيش الاحتلال بأن اثنين من عسكرييه أصيبا بجروح خطيرة خلال العملية.

وتابعت الحركة: "ندعو جماهير شعبنا البطل في الضفة الباسلة إلى تصعيد المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس، وعلى الطرق الالتفافية، فخيار المقاومة والرصاص هو القادر على حماية حقوقنا وتحرير أسرانا وحماية مسرانا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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