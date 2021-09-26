أخبار عاجلة

السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين" -
عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر" -
اغتصاب وصرخة وتابوت.. المسكوت عنه في تجنيد "الحوثي" لأطفال اليمن! -
"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازان -
تقرير: وزير الطاقة السعودي تمكّن من إحياء وإنعاش أسعار النفط -
"شاهين" في يومه الثاني.. هل يؤثر الإعصار على المملكة؟ خبيران يوضحان -
ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم -
بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اتفاقية بين جمعيتي "كنان" و"تداوي" بشرورة لخدمة المستفيدين

Print
اتفاقية بين جمعيتي "كنان" و"تداوي" بشرورة لخدمة المستفيدين اتفاقية بين جمعيتي "كنان" و"تداوي" بشرورة لخدمة المستفيدين
ضمن جهود التطوير المستمر وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع

اتفاقية بين جمعيتي

وقّعت جمعيتا المستودع الخيري بشرورة "كنان" و"تداوي" الصحية، مذكرة تفاهم لتنفيذ برامجهما المقدمة لخدمة مستفيدي الجمعيتين.

مثّل جمعية "كنان" رئيس مجلس الإدارة يسلم بن مبخوت النهدي، وجمعية تداوي الصحية رئيس مجلس الإدارة صالح بن سالم الصيعري.

وشملت الاتفاقية إسناد البرامج المقدمة للمستفيدين -بحسب طبيعتها- للجمعية المختصة والتعاون المشترك، بتقديم الأدوات والإجراءات اللازمة للتحسين والتطوير.

وتعد مذكرة التفاهم تنظيمًا للأعمال والإجراءات التي تهدف للتطوير المستمر وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين"

السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين"

عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"

عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر"

اغتصاب وصرخة وتابوت.. المسكوت عنه في تجنيد "الحوثي" لأطفال اليمن!

اغتصاب وصرخة وتابوت.. المسكوت عنه في تجنيد "الحوثي" لأطفال اليمن!

"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازان

"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازان