أخبار عاجلة

السفارة في مسقط تحذّر المواطنين الموجودين في عُمان من تأثيرات "شاهين" -
عظمى وصغرى.. "المسند" يرسم "خريطة لحرارة الرياض في أكتوبر" -
اغتصاب وصرخة وتابوت.. المسكوت عنه في تجنيد "الحوثي" لأطفال اليمن! -
"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على منطقة جازان -
تقرير: وزير الطاقة السعودي تمكّن من إحياء وإنعاش أسعار النفط -
"شاهين" في يومه الثاني.. هل يؤثر الإعصار على المملكة؟ خبيران يوضحان -
ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم -
بأشد العبارات.. "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الأحياء السكنية في أحد المسارحة وجازان -
شرطة أبوظبي تعلن سقوط طائرة إسعاف ومقتل 4 من طاقمها -
"القيادة" تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تطعيم 500 شخص في حملة «معا نطمئن .. سجل الآن» بغرب الأقصر

Print
تطعيم 500 شخص في حملة «معا نطمئن .. سجل الآن» بغرب الأقصر تطعيم 500 شخص في حملة «معا نطمئن .. سجل الآن» بغرب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، فعاليات حملة"معا_نطمئن..سجل الآن" لتشجيع المواطنين علي التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، وذلك بمركز شباب البعيرات لمدة أسبوع ، موضحا أنه تم تطعيم 500 مواطن بمركز القرنة حتي الآن من خلال الحملة .

وأكد رئيس المركز علي سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين، موضحا أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح المستجد .

وذلك فى إطار التوجيهات، من الرئيس بالحفاظ الشعب المصري، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)

السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)

اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

اطباء أردنيون يحذرون من التهاون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.. «العدل» تحتفل بيوم القضاء اليوم

بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.. «العدل» تحتفل بيوم القضاء اليوم

36 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

36 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا