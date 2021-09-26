تطعيم 500 شخص في حملة «معا نطمئن .. سجل الآن» بغرب الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، فعاليات حملة"معا_نطمئن..سجل الآن" لتشجيع المواطنين علي التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، وذلك بمركز شباب البعيرات لمدة أسبوع ، موضحا أنه تم تطعيم 500 مواطن بمركز القرنة حتي الآن من خلال الحملة .

وأكد رئيس المركز علي سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً علي المواطنين، موضحا أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد .

وذلك فى إطار التوجيهات، من الرئيس السيسي بالحفاظ الشعب المصري، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر .