إغلاق السناتر .. شعراوي يكلف المحافظين بمتابعة استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

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كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين، بمتابعة استعدادات وجاهزية المدارس بالمحافظات، لاستقبال العام الدراسى الجديد بمزيد من الإجراءات الإحترازية، وذلك في ضوء رفع درجة الاستعدادات لاستقبال الدراسة 9 أكتوبر المقبل.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه سيتم متابعة اجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم واحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي، واجراء صيانة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية والعمل على حماية التلاميذ من الامراض، مع متابعة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمى في كل محافظة على لقاح كوفيد 19، وتوفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونـا بالمـدارس.

وأكد «شعراوي»، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، وكافة الاستعدادات الجارى تنفيذها وتذليل أي معوقات قد تواجه العملية التعليمية في أي محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، موجها المحافظين بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية في محافظاتهم بازالة الاشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات في محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر.

كما وجه الوزير، المحافظات بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية ( السناتر ) غير المرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس، مشيرا إلى قيام المحافظات في ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي بتنظيم معارض بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لتوفير كافة المستلزمات والادوات الدراسية والزى المدرسي لجميع المراحل التعليمية بأسعار أقل من مثيلاتها بالاسواق بنسبة لاتقل عن 25 %، موجهاً بالاستعانة بأصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يقومون بتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

وأضاف أنه يتم المتابعة الدقيقة لكافة استعدادات المحافظات لاستقبال العام الدراسي الجديدة بصورة يومية، مشدداً على المحافظات بضرورة التنسيق مع مديريات التعليم وشركات المياه والصرف الصحى وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الاول للعام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.