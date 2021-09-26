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تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه

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تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه
بجانب ثمار أخرى لها أثر مشابه مثل الحرنكش والكركم وفول الصويا

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه

اعتبرت مختصة في علم الوراثة، أن "التنظيف العام" للجسم يطيل عمر الإنسان، لافتة إلى أن تجديد الخلايا البشرية، يحدث في عملية الالتهام الذاتي (بالإنجليزية: Autophagy)، والتي تشبه عملية جمع "القمامة".

وأضافت إيرينا مالتسيفا المختصة في علم الوراثة في معهد الطب الوظيفي (IFM) بالولايات المتحدة، هذه العملية لا تفترض تطهير الخلية من القمامة؛ بل القضاء على الخلية المشبعة بنفاياتها، أي ما يسمى بالعضيات الخلوية (بالإنجليزية: organelle)‏. عندما تموت الخلايا القديمة غير القابلة للحياة، يبني الجسم هياكل جديدة من الخلايا الجذعية، ويجدد نفسه.

وتابعت مالتسيفا، وفق " اليوم": يمكن لبعض الأطعمة الشائعة جدًّا أن تساعد في عملية الالتهام الذاتي، لأنها تحتوي على مواد ترسل الإشارات المناسبة إلى الخلايا. على سبيل المثال، يتمتع الخيار المر بهذه الخاصية".

وأكملت: "في أنسجة الخيار، يتم إنتاج مواد خاصة- مادة كوكوربيتاسين مرة الطعم، وهي التي تعطي المرارة لأجزاء جذع الخيار والتي تساعد بدورها في عملية الالتهام الذاتي".

وأشارت المختصة إلى أن ثمار الحرنكش واسمها العلمي Physalis، وكذلك الكركم وفول الصويا؛ يمكن أن يكون لها تأثير مماثل على الجسم.

ووفقًا لها، يساعد النظام الغذائي والنشاط البدني المنتظم والنوم السليم أيضًا في إطلاق عملية "التنظيف العام" في الوقت المناسب.

وأوضحت مالتسيفا أن "عملية تجديد الخلايا يمكن أن تتأثر أيضًا بتقييد تناول السعرات الحرارية بنسبة 20- 30٪ من المعدل اليومي المعتاد".

وحذّرت من أن الإجهاد والضغط النفسي، قد يعيق تجديد الجسم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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