جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91

★ ★ ★ ★ ★

تحت عنوان "مشوار في الدار".. لتعزيز الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة

استلهاماً من شعار المملكة لليوم الوطني 91 هذا العام "هي لنا دار"، نظّم أبناء مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجدة مسيرة حب للوطن تحت عنوان "مشوار في الدار" تطوف من خلالها هذه الفئة الغالية على قلوبنا أبرز معالم مدينة جدة.

وتعد تلك المسيرة هي الأكبر لتعزيز الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، والتعبير عن فخرهم واعتزازهم بوطنهم الغالي، حيث زاروا على مدى أربعة أيام خلال في الفترة من 16 - 21 سبتمبر الجاري، أهم المعالم التاريخية والسياحة والشخصيات المعروفة في المدينة في إطار احتفال مراكز الجمعية باليوم الوطني الغالي.

وكان أول مشاوير أطفال انطلق من مركز الجمعية بجدة مساء الخميس إلى ديوانية الفنان عبادي الجوهر، الذي استقبلهم بكل حفاوة وترحاب، وانشدوا معه النشيد الوطني، كما بادر الأطفال بتقديم هدية للفنان عبادي، عبارة عن لوحة تذكارية من أعمالهم بالمركز، وعمت الزيارة أجواء من الفرح والسعادة.

وعبّر الفنان عبادي الجوهر، عن سعادته البالغة بزيارة الأبناء الغاليين من مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجدة بمناسبة يومنا الوطني العزيز على قلوبنا. مبيناً أن زيارتهم كانت شرفاً كبيراً حيث رددت معهم نشيدنا الوطني، وكادت كلمات النشيد تطير من أفواههم فرحاً وسروراً وتعبر عن مدى إحساسهم بالعزة والكرامة في وطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، حفظهما الله.

من جهتها قالت سلاف حجازي مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجدة، إن المركز حريص على المشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني سنوياً بهدف تعزيز الانتماء والولاء في نفوس أطفالنا، في إطار توجيهات الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، مبينة أن المركز ينظم مسيرة للأطفال بالحافلة تحت عنوان "مشوار في الدار" استلهاماً من شعار يومنا الوطني هذا العام "هي لنا دار"، حيث يقوم الأطفال بزيارة أهم معالم جدة السياحية وأبرز المناطق والجهات والشخصيات في إطار ثقافي وترفيهي بحافلة مخصصة ومجهزة بأعلى مستوى يناسب الأطفال ذوي الإعاقة ويرافقهم عدد من الأخصائيات ومنسوبات ومنسوبي المركز.

وأشارت حجازي، إلى أن مسيرة الأطفال بالحافلة تهدف كذلك الى تعريفهم بأهم معالم المدينة، في إطار برنامج تأهيلي ترفيهي يرسخ لديهم ثقتهم بأنفسهم وتنمية مهاراتهم ومداركهم، مضيفة أن المسيرة تسهم في تعزيز التواصل مع الجهات والشخصيات الداعمة لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة في مدينة جدة، فهي بمكانة مبادرة شكر وتقدير من أطفال المركز لكافة الجهات المساندة لخدمات وبرامج الجمعية بمناسبة هذا اليوم الغالي.

يذكر أن محطات رحلة أطفال مركز الملك عبدالله بجدة بالحافلة "مشوار في الدار" استهلت أول المشاوير بزيارة ديوانية الفنان عبادي الجوهر الخميس 16 / 09 / 2021 م، والمشوار الثاني صباح يوم الأحد 19 / 09 إلى سينما فوكس، ثم إلى فقيه أكواريم، ثم في المساء إلى مطعم لي بيتيت شيف. أما المشوار الثالث يوم الإثنين 20 / 09 فشمل زيارة بنده، كأبرز الداعمين للجمعية، ثم قطار الحرمين، وفي المساء زيارة جدة التاريخية. واختتمت الرحلة محطاتها بالمشوار الرابع يوم الثلاثاء 21 / 09، وتضمن زيارة مقر أمانة جدة، وفي المساء جولة تعريفية لمعالم جدة منها نافورة جدة، السارية، ميناء جدة الإسلامي، الواجهة البحرية، والمشاركة في فعالية تحطيم الرقم القياسي لأكبر سيارة فورمولا 1 من قطع الليقو.

يذكر أن كل رحلة من رحلات الحافلة ضمت عدداً محدداً من الأطفال لا يزيد على 8 أطفال في الرحلة، وذلك التزاماً بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، وحفاظاً على صحة الأطفال الذين يحتفلون بوطنهم في ذكرى التأسيس الخالدة عبر مسيرة مشوار في الدار.