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طه إسماعيل ينتقد الخطيب: «مُندفع في قراراته»

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طه إسماعيل ينتقد الخطيب: «مُندفع في قراراته» طه إسماعيل ينتقد الخطيب: «مُندفع في قراراته»

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انتقد طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الاهلي السابق، محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، وذلك بسبب الإعلان عن العقوبات التي تم توقيعها على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب خسارة مباراة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش.

وكان الأهلي أكد في بيان له، أن محمود الخطيب باعتباره رئيسا لمجلس الإدارة والمشرف على قطاع كرة القدم قرر خصم مبلغ 300 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، كما تم خصم نفس المبلغ من من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفني، بالإضافة إلى خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد خسارة بطولة السوبر.

وقال طه إسماعيل، في تصريحات تلفزيونية: «كنت أتمنى أن لا يتم الإعلان عن العقوبات عبر وسائل الإعلام، وتحديدًا العقوبات التي وقعت على الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني يجب حفظ هيبته ومكانته أمام اللاعبين».

وأضاف: «ما هي قيمة الإعلان عن تلك العقوبات؟ من الممكن توقيع عقوبات دون الإعلان عنها، أو الإعلان عنها دون الكشف عن التفاصيل، لأنها لن تفيد الجماهير في أي شيئ».

وأشار: «جلسة محمود الخطيب، مع لاعبي الأهلي في أرض الملعب، عقب مباراة الجونة، لم يكمن لها أي قيمة»، مضيفصا :«لا مجال للحديث مع اللاعبين في أرض الملعب عقب نهاية المباريات، لأن اللاعب يكون خارج من المباراة، مُرهق وبعيد عن تركيزه، لذلك ككان من الأفضل أنتكون الجلسة في أوضة اللبس، وليس عقب المباراة».

وتابع: «الخطيب، مندفع في قراراته وهذه طريقته في الادارة، ولو هو مازال لاعبًا لن يقبل أن يتم عقد جلسة معه في أرض الملعب».

المصرى اليوم

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