محمود فتح الله: هذا اللاعب مفاجأة بيراميدز

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كشف محمود فتح الله، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن اللاعب الذي سيكون مفاجأة الفريق في الموسم المقبل.

وقال محمود فتح الله، في تصريحات تلفزيونية :«التونسي فخر الدين بن يوسف، المنضم من الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي، سيكون هو مفاجأة بيراميدز، في الموسم المقبل، فهو لاعب مميز للغاية، وإضافة قوية لهجوم الفريق».

وأضاف :«عبدالله السعيد، كان هو افضل لاعبي بيراميدز في الموسم الماضي»، مضيفصا :«موضوع انتقال عبدالله السعيد، إلى الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري تم غلقه نهائيًا».

وتابع :«عبدالله، لاعب كبير ووجوده مع الفريق مهم بالنسبة لنا، وهو مستمر مع النادي حتى نهاية عقده».