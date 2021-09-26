أخبار عاجلة

أولي جلسات محاكمة سفاح الفيوم قاتل زوجته وأبناءه ال6 -
يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الإسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور) -
اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهمًا بـ«فض اعتصام رابعة» -
تضم قفشة ومحمد شريف.. كيروش يعلن القائمة المبدئية لكأس العرب -
السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر) -
وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور) -
مانشستر يونايتد يتحدى إيفرتون ومهمة جديدة لبرشلونة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة -
رحلة في كوبنهاغن.. عاصمة القصص الخيالية في العالم -
فاتورة الكهرباء بتجيلك زيادة عن استهلاكك؟.. أعرف الخطوات الكاملة للتأكد من صحة استخدامك للخدمة -
لمحاسبة المقصرين.. لجان للتفتيش والرقابة على مراكز الشباب في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير الطيران في جولة تفقدية مفاجئة بمطار القاهرة (التفاصيل)

Print
وزير الطيران في جولة تفقدية مفاجئة بمطار القاهرة (التفاصيل) وزير الطيران في جولة تفقدية مفاجئة بمطار القاهرة (التفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الطيار محمد منار وزير الطيران بجولة تفقدية مفاجئة لمبنى الركاب (٣) لمتابعة انتظامية العمل وحركة التشغيل وكذا الإطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وخلال الجولة، تفقد وزير الطيران صالتى السفر والوصول مطار القاهرة ومنطقة الأسواق الحرة ومواقف انتظار السيارات، كما اطمأن على إلتزام جميع الركاب والعاملين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بالمطار، وأطلع الوزير على الاجراءات الأمنية المطبقة مشيداً بالتعاون المثمر والتنسيق الفعال مع وزارة الداخلية والجمارك وجميع الجهات المعنية داخل المطار من أجل تعزيز أمن وسلامة الركاب وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.

كما وجه وزير الطيران الشكر والتقدير لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولى مشيداً بدورهم المشرف وتفانيهم في أداء عملهم بإخلاص خلال الفترة الماضية.

و حث الوزير العاملين على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بجد وإتقان وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لجميع المسافرين بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة واسم جمهورية العربية أمام دول العالم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)

السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

استقرار عند الارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

استقرار عند الارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)