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الداخلية تكشف حقيقة «تضرر مواطن من سرقة شقة سكنية» في القاهرة

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الداخلية تكشف حقيقة فيديو «تضرر مواطن من سرقة شقة سكنية» في القاهرة الداخلية تكشف حقيقة «تضرر مواطن من سرقة شقة سكنية» في القاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن تضرر أحد الأشخاص من عدم تمكينه من تحرير محضر بسرقة شقة سكنه، وإحتجازه وإجباره على التصالح مع المشكو في حقه،وضبط القائم على النشر.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد :«في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن تضرر أحد الأشخاص من عدم تمكينه من تحرير محضر بسرقة الشقة محل سكنه الكائنة بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، فضلاً عن إحتجازه وإجباره على التصالح مع المشكو في حقه،وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن».

واضافت :«وتبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى أنه سبق وتبلغ لقسم شرطة الحدائق بشكوى بالعقار المشار إليه وبالإنتقال والتقابل مع كلٍ من طرف أول (شخصين وسيدة «ورثة العقار»، جميعهم مقيمون بدائرة قسم الوايلى)، طرف ثان ( أحد الأشخاص «مقاول» مقيم بمحافظة سوهاج) تبين وجود نزاع بينهم على ملكية العقار وإدعاء الأخير «المقاول» شراء العقار مقابل مبلغ مالى من الورثة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخلاء سبيل الطرفين».

وتابعت :«عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى القائم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه (أحد الأشخاص من الطرف الأول «ورثة العقار») وضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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