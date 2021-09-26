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«حول الفرح لمأتم».. الداخلية تكشف ملابسات حادث فاقوس

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«حول الفرح لمأتم».. الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث فاقوس «حول الفرح لمأتم».. الداخلية تكشف ملابسات حادث فاقوس

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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع يتضمن قيام قائد سيارة بالإصطدام بشخصين بالشرقية، وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الاحد :«في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت عنوان (حادث مأساوي أثناء الإحتفال بحفل زفاف فـي فاقوس ) يظهر خلاله قيام قائد سيارة بالسير بسرعة بإحدى الطرق وحال محاولته الإنحراف للدخول لإحدى الشوارع الجانبية إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بشخصان يقفان بجانب عامود إنارة».

واضافت :«بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لمركز شرطة فاقوس من إحدى المستشفيات بإستقبالها كلاً من (طالبة» مُصابة بكسور متفرقة وتم تحويلها للمستشفى«- شقيقها»طالب، مُصاب بكسور متفرقة «).. وكلاهما مقيمان بدائرة المركز.. وبسؤال شقيقتهما (حاصلة على دبلوم- مقيمة بذات الناحية) أفادت بأنه حال وقوف المصابان على الطريق لإستقلال إحدى سيارات الأجرة للتوجه لحفل زفاف نجل عمهما إصطدمت بهما السيارة المشار إليها قيادة ( أحد الأشخاص- سمكري سيارات، مقيم بدائرة المركز ) لإختلال عجلة القيادة بيده ولاذ قائدها بالفرار هارباً».

وتابعت :«عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بإشراف قطاع الأمن العام من ضبط السيارة وقائدها وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وبسؤاله قرر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أن السيارة كانت بحوزته للإصلاح وأنه قام بقيادتها للتنزه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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