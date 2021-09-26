رضا البلتاجي: كهربا خدع البنا.. وهدف الأهلي الملغي أمام إنبي صحيح

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يرى رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، خدع الحكم محمود البنا، خلال مباراة إنبي في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وقال في تصريحات تليفزيونية: «كان هناك كرة لكهربا في بداية الشوط الثاني واللاعب حاول خداع الحكم وكان يجب أن يمنحه إنذار».

وعن هدف حسام حسن، الذي سجله في مرمى إنبي وتم إلغاءه، قال رضا البلتاجي، إن هدف الأهلي الملغي قرار غير صحيح والحكم محمود أبوالرجال غير موفق في القرار».

وشدد الخبير التحكيمي على ضرورة استعادة تقنية الـ VAR من جديد بعد الأخطاء التي ظهرت خلال مبارتي الأهلي وإنبي وبيراميدز وسموحة.