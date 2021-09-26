أخبار عاجلة

أولي جلسات محاكمة سفاح الفيوم قاتل زوجته وأبناءه ال6 -
يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الإسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور) -
اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهمًا بـ«فض اعتصام رابعة» -
تضم قفشة ومحمد شريف.. كيروش يعلن القائمة المبدئية لكأس العرب -
السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر) -
وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور) -
مانشستر يونايتد يتحدى إيفرتون ومهمة جديدة لبرشلونة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة -
رحلة في كوبنهاغن.. عاصمة القصص الخيالية في العالم -
فاتورة الكهرباء بتجيلك زيادة عن استهلاكك؟.. أعرف الخطوات الكاملة للتأكد من صحة استخدامك للخدمة -
لمحاسبة المقصرين.. لجان للتفتيش والرقابة على مراكز الشباب في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رضا البلتاجي: كهربا خدع البنا.. وهدف الأهلي الملغي أمام إنبي صحيح

Print
رضا البلتاجي: كهربا خدع البنا.. وهدف الأهلي الملغي أمام إنبي صحيح رضا البلتاجي: كهربا خدع البنا.. وهدف الأهلي الملغي أمام إنبي صحيح

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، خدع الحكم محمود البنا، خلال مباراة إنبي في دور الـ 16 بمسابقة كأس والتي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف.

وقال في تصريحات تليفزيونية: «كان هناك كرة لكهربا في بداية الشوط الثاني واللاعب حاول خداع الحكم وكان يجب أن يمنحه إنذار».

وعن هدف حسام حسن، الذي سجله في مرمى إنبي وتم إلغاءه، قال رضا البلتاجي، إن هدف الأهلي الملغي قرار غير صحيح والحكم محمود أبوالرجال غير موفق في القرار».

وشدد الخبير التحكيمي على ضرورة استعادة تقنية الـ VAR من جديد بعد الأخطاء التي ظهرت خلال مبارتي الأهلي وإنبي وبيراميدز وسموحة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)

السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

استقرار عند الارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

استقرار عند الارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)