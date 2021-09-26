خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف الأهلي الملغي أمام إنبي

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قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن الهدف الثاني الذي سجله الأهلي في شباك إنبي صحيح مائة في المائة.

وكان حامل الراية قد ألغى هدف الأهلي الثاني في شباك إنبي، والذي سًجل بواسطة حسام حسن بمباراة الفريقين مساء السبت بملعب الاسكندرية ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

وأشار الشناوي في تصريحات متلفزة إلى أن هدف حسام حسن صحيح والكرة جاءت من المنافس ولا يوجد أي تدخل من لاعبي الأهلي حينما مرر مدافع انبي بالخطأ.

وأدار مباراة الأهلي وإنبي طاقم تحكيم بقيادة محمود البنا.

يذكر أن تقنية الفار لا يتم الاحتكام إليها بمنافسات كأس مصر.