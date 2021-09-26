إعلامي: الشرط الجزائي منع كارتيرون من تدريب الوحدة الإماراتي

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قال الإعلامي كريم شحاتة إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان قد أنهى اتفاقه مع الوحدة الإماراتي لكي يتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضاف كريم حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية: «كارتيرون كان أنهى اتفاقه مع نادي الوحدة الإماراتي، لتدريب الفريق الموسم المقبل، وتذاكر الطيران وصلت له بالفعل على أن يسافر يوم 2 أكتوبر المقبل، وكان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي يوم 3 أكتوبر المقبل».

وتابع: «المفاوضات توقفت يوم الخميس الماضي بسبب الخلاف على الشرط الجزائي وتوقفت الصفقة»، مضيفًا: «الأمر برمته وصل إلى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، والذي سارع لإنهاء ملف التجديد له في أقل من 24 ساعة لغلق الباب على رحيله مرة أخرى».