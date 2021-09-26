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إعلامي: الشرط الجزائي منع كارتيرون من تدريب الوحدة الإماراتي

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إعلامي: الشرط الجزائي منع كارتيرون من تدريب الوحدة الإماراتي إعلامي: الشرط الجزائي منع كارتيرون من تدريب الوحدة الإماراتي

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قال الإعلامي كريم شحاتة إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، كان قد أنهى اتفاقه مع الوحدة الإماراتي لكي يتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضاف كريم حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية: «كارتيرون كان أنهى اتفاقه مع نادي الوحدة الإماراتي، لتدريب الفريق الموسم المقبل، وتذاكر الطيران وصلت له بالفعل على أن يسافر يوم 2 أكتوبر المقبل، وكان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي يوم 3 أكتوبر المقبل».

وتابع: «المفاوضات توقفت يوم الخميس الماضي بسبب الخلاف على الشرط الجزائي وتوقفت الصفقة»، مضيفًا: «الأمر برمته وصل إلى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، والذي سارع لإنهاء ملف التجديد له في أقل من 24 ساعة لغلق الباب على رحيله مرة أخرى».

المصرى اليوم

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