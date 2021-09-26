مختار مختار: الأهلي فرط في الفوز على إنبي برباعية.. والمنافس استسلم

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علق مختار مختار، المدير الفني السابق لفريق الإنتاج الحربي، على فوز الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف سجله صلاح محسن، في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وقال في تصريحات تليفزيونية، إن الأداء كان هائل وتحسن عن المباريات الأخيرة والكرة كان فيها متعة من خلال الجماعية والتواجد والضغط والتمريرات.

ويرى مختار مختار أن فوز الأهلي على إنبي طبيعي بسبب الأداء الجيد الذي ظهر خلاله الفريق، مشيدًا بتغييرات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، والتي كان لها دور كبير في النتيجة.

وعن تصريح موسيماني بعد المؤتمر الصحفي للمباراة والتي أكد أن الأداء أمام طلائع الجيش كان مثل الأداء أمام إنبي، قال مختار مختار: «الأمر مختلف كليا ولأبعد الحدود ومباراة إنبي كان بها متعة كروية».

وأوضح نجم الأهلي السابق: «لم أنفعل في مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وفي مباراة إنبي الأهلي جعلنا نشعر بالفرقة الطبيعية».

وانتقد مختار مختار دوافع لاعبي الأهلي قائلًا: «كان من الممكن أن يسجل الأهلي 4 أهداف بكل سهولة، وكان إنبي مستسلم خصوصًا بعد هدف صلاح محسن».