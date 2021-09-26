أخبار عاجلة

أولي جلسات محاكمة سفاح الفيوم قاتل زوجته وأبناءه ال6 -
يوم ترفيهي للمسنين على شواطئ الإسكندرية احتفالا باليوم العالمي لكبار السن (صور) -
اليوم.. إعادة محاكمة 20 متهمًا بـ«فض اعتصام رابعة» -
تضم قفشة ومحمد شريف.. كيروش يعلن القائمة المبدئية لكأس العرب -
السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر) -
وزير الآثار السابق يزور قلعة قايتباى ويتفقد الأبراج والحواصل (صور) -
مانشستر يونايتد يتحدى إيفرتون ومهمة جديدة لبرشلونة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة -
رحلة في كوبنهاغن.. عاصمة القصص الخيالية في العالم -
فاتورة الكهرباء بتجيلك زيادة عن استهلاكك؟.. أعرف الخطوات الكاملة للتأكد من صحة استخدامك للخدمة -
لمحاسبة المقصرين.. لجان للتفتيش والرقابة على مراكز الشباب في القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مختار مختار: الأهلي فرط في الفوز على إنبي برباعية.. والمنافس استسلم

Print
مختار مختار: الأهلي فرط في الفوز على إنبي برباعية.. والمنافس استسلم مختار مختار: الأهلي فرط في الفوز على إنبي برباعية.. والمنافس استسلم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق مختار مختار، المدير الفني السابق لفريق الإنتاج الحربي، على فوز الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف سجله صلاح محسن، في دور الـ16 من مسابقة كأس .

وقال في تصريحات تليفزيونية، إن الأداء كان هائل وتحسن عن المباريات الأخيرة والكرة كان فيها متعة من خلال الجماعية والتواجد والضغط والتمريرات.

ويرى مختار مختار أن فوز الأهلي على إنبي طبيعي بسبب الأداء الجيد الذي ظهر خلاله الفريق، مشيدًا بتغييرات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، والتي كان لها دور كبير في النتيجة.

وعن تصريح موسيماني بعد المؤتمر الصحفي للمباراة والتي أكد أن الأداء أمام طلائع الجيش كان مثل الأداء أمام إنبي، قال مختار مختار: «الأمر مختلف كليا ولأبعد الحدود ومباراة إنبي كان بها متعة كروية».

وأوضح نجم الأهلي السابق: «لم أنفعل في مباراة الأهلي وطلائع الجيش، وفي مباراة إنبي الأهلي جعلنا نشعر بالفرقة الطبيعية».

وانتقد مختار مختار دوافع لاعبي الأهلي قائلًا: «كان من الممكن أن يسجل الأهلي 4 أهداف بكل سهولة، وكان إنبي مستسلم خصوصًا بعد هدف صلاح محسن».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)

السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري (بث مباشر)

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

استقرار عند الارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

استقرار عند الارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)