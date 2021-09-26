إنبي: اتحاد الكرة ظلمنا.. وتراجعنا عن الانسحاب أمام الأهلي

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أبدى عبدالناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، حزنه الشديد بسبب موعد إقامة مبارة الأهلي، والتي فاز بها المارد الأحمر بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

وقال عبدالناصر في تصريحات تلفزيونية: «اتحاد الكرة ظلمنا بتوقيت إقامة مباراة الأهلي، حيث أفتقدنا العديد من اللاعبين الأساسيين في المباراة».

وتابع: «مندهش من عدم تطبيق تقنية الـVAR في مباراة الأهلي، والأندية تدفع كثيرا لتأخذ حقها في النهاية وهذا غير موجود على أرض الواقع»، مضيفًا: «الدولة تنهض في كل المجالات باستثناء كرة القدم ترجع إلى الخلف».

وأشار إلى إن فريقه كان قد اتخذ قراره بالانسحاب من مواجهة الأهلي، ولكنه تراجع عن الانسحاب أمام الأهلي في اللحظات الأخيرة بقرار من حلمي طولان، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

يٌذكر أن الأهلي فاز على انبي بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء السبت، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.