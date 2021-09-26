تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. تعرف علي الأماكن الشاغرة بكليات القمة (الرابط)

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بدأ مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الخاصة 2021، والتي تستمر حتي الاثنين المقبل، وسيتم إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة يوم الثلاثاء 28 سبتمبر.

ويتبقى عدد كبير من الاماكن الشاغرة بكليات القمة خاصة القطاع الطبي والهندسي، بالإضافة إلى الكليات النظرية.

وتنشر «المصري اليوم» الأماكن الشاغرة وهي كالتالي: 1043 مكانا بالطب البشري، و530 بكليات الأسنان، و1063 بالعلاج الطبيعي، و3275 بالصيدلة، و4578 بالهندسة، و1334 بالإعلام، و3106 بإدارة الأعمال، وتأتي كلية الطب البيطري الأقل من حيث الأماكن الشاغرة 79 مكانا فقط، و80 بالاقتصاد والعلوم السياسية.

ويتبقى 38% من الأماكن شاغرة بالجامعات الخاصة، بينها 43% بكليتي الصيدلة والهندسة فقط، حيث تم شغل 30 ألفا و220 طالبا وطالبة من إجمالي الأماكن المتاحة 48 ألفا و481 مكانا، ويتبقي 18 ألفا و621 مكانا شاغرا.

ويبلغ الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة 85% للطب البشري، و82% للأسنان، و80% للعلاج الطبيعي والصيدلة، و75% للطب البيطري، و70% للهندسة، و65% علوم الحاسب، و55% التربية والزراعة والسياحة والآداب والحقوق والآثار والتمريض.