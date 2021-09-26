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«كعب الغزال» عرض استعراضي لمواهب ثقافة المنوفية

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«كعب الغزال» عرض استعراضي لمواهب ثقافة المنوفية «كعب الغزال» عرض استعراضي لمواهب ثقافة المنوفية

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في إطار استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، وإيمانا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بتنمية وتشجيع كافة المواهب من الأطفال والكبار نظم فرع ثقافة المنوفية بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، بالتعاون مع إدارة المواهب بالهيئة «ورشة تنمية المواهب في الفنون الشعبية» لمواهب الأطفال من رواد قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم.

وقامت د. عطيات محمد مدرس بقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية خلالها بتعليم وتدريب الأطفال على الحركات الايقاعية الشعبية على أغنية «كعب الغزال» للفنان الراحل محمد رشدي.

المصرى اليوم

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