فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بليالي ثقافة مطروح

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف المحافظات، استمرت فاعليات صيف مطروح التي تقدمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان احمد الشافعي، بفرع ثقافة مطروح إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، حيث تضمنت الفعاليات مجموعة من العروض الفنية على مسرح النادي الاجتماعي بمطروح منها عرض لفرقة الانفوشي للفنون الشعبية، قدموا خلاله تابلوهات استعراضية منها «الصيادين، الحجالة، بنات الانفوشي، لموا الشباك، الحصان، كامب شيذار، التنورة، الصعيدي، فرح اسكندراني، حارة السقايين» وسط إقبال وتفاعل من جمهور الحاضرين.

تواصل مواقع فرع ثقافة مطروح تقديم أنشطتها الفنية والثقافية حيث أقام قصر ثقافة مطروح محاضرة بعنوان «الزواج في صحرائنا» قدمها الباحث علاء عباس، تحدث خلالها عن عادات الزواج في البادية بمطروح واختلافها عن العادات المتعارف عليها من مهر وشبكه وغيره من تفاصيل، حتي أن هذا التغيير يشمل طريقة إقامة الفرح واستقبال المهنئين من الأهل والجيران، كما قدمت مكتبة سيدي عبدالرحمن الجزء الثاني من محاضرة «نساء رائدات على مر العصور» والتي تقدمها اونلاين الأديبة مني ناصف، وتحدثت عن السيدة سارة زوج نبي الله سيدنا ابراهيم، وأهم سمات شخصيتها ووصولها لمرحلة اليأس دون أن يرزقها الله بالأطفال، حتي بشرتها الملائكة بطفلها الأول، كما قدمت الفنانة مني شاكر ورشة فنية بقصر ثقافة مطروح وشرحت من خلالها استخدام الخامات البسيطة لعمل عروسة للأطفال.