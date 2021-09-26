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تغريم مهندس 5 آلاف جنيه: ضرب حماته «بالقلم»

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تغريم مهندس 5 آلاف جنيه: ضرب حماته «بالقلم» تغريم مهندس 5 آلاف جنيه: ضرب حماته «بالقلم»

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غرمت محكمة جنح الدقي مهندس مبلغ ٥٠٠٠ جنيه لاتهامه بضرب حماته بعد مشادة نشبت بينهما بسبب خلافات بينه وزوجته.

كانت الحماه المجني عليها قد حررت بلاغا ضد زوج ابنتها اتهمته فيه بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب بان قام بصفعها على وجهها أمام ابنتها بسبب تدخلها في خلاف نشب بينهما.


وقالت المجني عليها في بلاغها ان المتهم كان دائم الشجار مع ابنتها وانها كانت دائما تتدخل للاصلاح بينهما، لكنه كان يرفض تدخلها ويتطاول عليها ويتهمها بالتدخل في حياتهما الخاصة. وفي يوم الواقعة طلبت منها ابنتها الحضور لفض مشاجرة بينهما فتعدي عليها بالسب ثم صفعها على وجهها وطردها من المنزل، وهو ما دفعها لتقديم بلاغ ضده، واثبتت فيه طلاق ابنتها عقب واقعة التعدي عليها.

المصرى اليوم

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