خالد الغندور: البنا تغاضى عن احتساب ضربة جزاء واضحة لإنبي

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يرى الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أن الحكم الدولي محمود البنا، حكم مباراة الأهلي وإنبي، تغاضى عن احتساب ضربة جزاء للفريق البترولي.

وكان الأهلي حقق الفوز على إنبي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على استاد الإسكندرية، بدور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ضربة جزاء واضحة لحتحوت على أيمن أشرف بس مافيش فار والحكم ماشفش حاجة».

وبهذا الفوز تأهل الأهلي إلى دور الثمانية ليلتقي مع فريق بيراميدز، الذي فاز على سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف.