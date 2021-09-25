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صحة الشرقية: إجراء قسطرة إنقاذية عاجلة لحالة حرجة بالزقازيق العام

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صحة الشرقية: إجراء قسطرة إنقاذية عاجلة لحالة حرجة بالزقازيق العام صحة الشرقية: إجراء قسطرة إنقاذية عاجلة لحالة حرجة بالزقازيق العام

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وإستمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة، قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد منصور إستشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، والدكتور أحمد عمر، والدكتور حسام عطية أخصائي القلب والقسطرة بالمستشفي، بإجراء قسطرة إنقاذية عاجلة لحالة حرجة، متواجدة بوحدة الرعاية المركزة بالمستشفي، ولم تستجيب للعلاج التقليدي، والحالة الآن جيدة ومستقرة، وتخضع لإستكمال العلاج بالوحدة.


وفي سياق متصل قام الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بالمستشفي، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج أستاذ القلب والقسطرة بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد جوفيل، والدكتور محمد منصور إستشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، بإجراء ٢٨ حالة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفي.


وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٦٣٣ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة والقسطرة القلبية بالمديرية، ومدير المستشفي، وأساتذة وأستشاري القسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

المصرى اليوم

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