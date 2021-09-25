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إصابة سيدة وأطفالها الثلاثة بتسمم غذائى في بنى سويف

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إصابة سيدة وأطفالها الثلاثة بتسمم غذائى في بنى سويف إصابة سيدة وأطفالها الثلاثة بتسمم غذائى في بنى سويف

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أصيبت أم و3 من أطفالها، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة منزلية فاسدة، بعزبة أحمد وهبه التابعة لمركز بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بوصول أم و3 من أطفالها إلى مستشفى بنى سويف التخصصي مصابين باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة منزلية فاسدة، داخل منزلهم بعزبة أحمد وهبه التابعة لمركز بني سويف. وبالكشف الظاهري على المصابين بعد نقلهن إلى مستشفى بنى سويف التخصصي تبين أن الأم وتدعي «إيمان.ر ح»30 سنة، وأطفالها «بسمة.م.ر» 13 سنة، وحبيبة.م.ر«10 سنوات، ورحمة.م.ر» 8 سنوات.

قام الأطباء بعمل غسيل معدة، وأخذ عينات ووضعهم تحت العلاج والملاحظة بقسمي الباطنة والأطفال وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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