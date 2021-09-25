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كل الدول بتعمل كده.. «الضرائب»: أي مواطن يحقق ربحا بأي طريقة يجب أن يدفع الضرائب

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كل الدول بتعمل كده.. «الضرائب»: أي مواطن يحقق ربحا بأي طريقة يجب أن يدفع الضرائب كل الدول بتعمل كده.. «الضرائب»: أي مواطن يحقق ربحا بأي طريقة يجب أن يدفع الضرائب

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قال الدكتور سيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمنافذ بمصلحة الضرائب، إن المواطن الذي يتربح من خلال نشر مقاطع على الإنترنت سواء «مهرجانات» أو استشارات قانونية وطبية وغيرها من الأنشطة التي تحقق ربحا يجب أن يدفع الضرائب.

وأضاف صقر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، أن قانون ضريبة الدخل ليس بجديد، منوها بأن أي مواطن يمارس نشاطا يتربح من خلاله عليه أن يدفع الضرائب.

وتابع: «لم نأت بقانون جديد وعاوزين نحقق العدالة الضريبية بين الناس، لأن فيه ناس بتحقق مكاسب كتيرة ومش مفروض عليهم ضرائب، وكل دول العالم بتعمل كده، وهناك ضرائب تفرض على التجارة الإلكترونية والمروجين لسلع وخدات الاستشارات عبر الإنترنت، والقانون ليس جديدا وإنما يستهدف تحقيق العدالة الضريبية على المواطنين».

ولفت صقر إلى أنه تم ضبط 4 حالات تجارة إلكترونية بتهمة التهرب الضريبي، منوها بأن هؤلاء يمارسون التجارة الإلكترونية وغير مسجلين بالضرائب.

المصرى اليوم

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