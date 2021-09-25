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العثور على 16 قردًا و55 ببغاء و23 سلحفاة مهددين بالانقراض (تفاصيل وصور)

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العثور على 16 قردًا و55 ببغاء و23 سلحفاة مهددين بالانقراض (تفاصيل وصور) العثور على 16 قردًا و55 ببغاء و23 سلحفاة مهددين بالانقراض (تفاصيل وصور)

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أمرت نيابة أكتوبر أول والشيخ زايد، اليوم السبت، بتسليم حيوانات وطيور برية مهدّدة بالانقراض عُثر عليها داخل مزرعتين إلى حديقة الحيوان بالجيزة، كما استدعت عاملين ضبطا بالمزرعتين للتحقيقات معهما، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول مالكي المزرعين.

وفحص الأطباء البيطريون الحيوانات والطيور وعددهم: 55 ببغاء، و16 قردًا، و23 سلحفاة، فضلاً عن 4 محطنات حيوانية، وتبينّ أن جميعهم مجهول المصدر ومهددين بالانقراض ومحظور الاتجار بهم.

وجاء ذلك، أثناء حملة شنتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، في نطاق مديرية أمن الجيزة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال حماية البيئة والاتجار في الطيور والحيوانات النادرة والمعرضة للانقراض.

ضبط مزرعتين للاتجار في الحيوانات المهددة بالانقراض
ضبط مزرعتين للاتجار في الحيوانات المهددة بالانقراض

المصرى اليوم

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