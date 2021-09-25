ماذا قالت «الإدارية العليا» عن حظر استخدام المساجد في أي أغراض سياسية؟

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أصبح الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بشأن حظر استخدام المساجد في أي أغراض سياسية، نهائيا وباتا بشهادة صادرة من المحكمة الإدارية العليا.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن المُشرع قد عهد إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها، وذلك ضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه.

وأوضحت المحكمة: «بهذه المثابة فإن ضم جميع المساجد لوزارة الأوقاف وإشرافها عليها، يعد احتراما لقدسية المنبر، وتطهيرا لأفكار الدعاة، وصوناً لجوهر الدعوة، باعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وألزم الدستور المُشرع بالرجوع لمبادئ الشريعة الإسلامية لجلالها وعظمتها وخلودها».

واضافت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أنها تهيب بوزارة الأوقاف العمل على الارتقاء بالمستوى العلمي للخطباء لديها وزيادة عددهم وتأهيلهم والنظر في مرتباتهم حتى يفوا باحتياجات المساجد والزوايا في جميع أنحاء الجمهورية، قطعاً للطريق على غير المتخصصين من اعتلاء المنابر، وتبادل الخبرات والتفاعل مع العالم الإسلامي».