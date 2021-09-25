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الإسماعيلي يبحث عن وديات في معسكر الإسكندرية

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الإسماعيلي يبحث عن وديات في معسكر الإسكندرية الإسماعيلي يبحث عن وديات في معسكر الإسكندرية

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يدخل الفريق الأول لكرة اقلدم بالنادي الإسماعيلي معسكرًا مغلقًا في مدينة الإسكندرية، غدًا الأحد، ويستمر حتى 12 أكتوبر المقبل، في إطار استعدادات الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وطلب طلعت يوسف، المدير الفني للدراويش، من الجهاز الإداري، توفير عدد من المباريات الودية، خلال معسكر الإسكندرية، من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الكروي الجديد.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية، اليوم السبت، لاعطاءهم قسط من الراحة، قبل الانتظام في معسكر مغلق، وذلك بعد خوض التدريبات في الأيام الماضية على فترتين صباحية ومسائية.

يُذكر أن الإسماعيلي دعم صفوفه حتى الأن، خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من عصام صبحي، ظهير أيمن المقاصة، واحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الجونة.

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