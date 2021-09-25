إزالة 65 حالة تعدِ بمساحة 12500 متر في الإسماعيلية

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قال اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية قامت بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية. وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ٦٥ حالة تعدى بمساحة ١٢٥٠٠ متر مربع عبارة عن مبانى غير مكتملة وأسوار بنطاق قرية الفردان.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والأحياء والمدن بإستمرار متابعتهم لأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية الواقعة بنطاق المحافظة والتعامل الفورى مع تلك التعديات وإزالتها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة تجاه من تسول له نفسه المساس باملاك الدولة.

بناءاً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بعدم التهاون مع أي حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى لها وإزالتها في مهدها وإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتعديين وفى إطار تنفيذ الموجة ١٨ من حملة إزالة التعديات على تلك الأراضى.