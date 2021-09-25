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قادمًا من نادي الشباب السعودي.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع البرتغالي فابيو مارتينيز

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قادمًا من نادي الشباب السعودي.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع البرتغالي فابيو مارتينيز قادمًا من نادي الشباب السعودي.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع البرتغالي فابيو مارتينيز

قادمًا من نادي الشباب السعودي.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع البرتغالي فابيو مارتينيز

أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده رسميًّا مع المحترف البرتغالي فابيو مارتينيز، لاعب نادي الشباب السعودي السابق، لمدة موسمين، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وقال النادي الإماراتي في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المحترف البرتغالي فابيو مارتينيز (28 عامًا) لمدة موسمين".

وكان فابيو مارتينيز قد لعب الموسم الماضي 2020/21 على سبيل الإعارة مع الشباب، ثم عاد إلى فريقه الأصلي سبورتينج براجا البرتغالي.

ونجح مارتينيز في ترك انطباع جيد في أذهان الجماهير الشبابية والخليجية بعد الأداء الجيد الذي قدمه برفقة الليوث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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