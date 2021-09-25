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تعمل إيه لو عربيتك اتسرقت؟ اجراءات قانونية هامة في «الحق والمستحق»

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تعمل إيه لو عربيتك اتسرقت؟ اجراءات قانونية هامة في «الحق والمستحق» تعمل إيه لو عربيتك اتسرقت؟ اجراءات قانونية هامة في «الحق والمستحق»

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إجراءات بسيطة لكنها مهمة جدا قد نتأخر عن اتخاذها فتؤدي إلى عواقب سيئة.. هذه الإجراءات ممنوحة لك بقوة القانون في حالة تعرض سيارتك للسرقة، يمكن من خلالها التيسير على الأجهزة الامنية في العثور على سيارتك، بل وتمنع التصرف في السيارة حال سرقتها بأي شكل من الأشكال.

حلقة الغد من برنامج «الحق والمستحق» المذاعة على تليفزيون المصري اليوم تعرض أهم الإجراءات التي يحق لك اتخاذها اذا ما حدث وتعرضت سيارتك للسرقة، وهي الإجراءات التي تتخذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتتمكن من استعادة سيارتك المسروقة.

المصرى اليوم

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