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قرار قضائي جديد في قتل زوجين لسائق «توك توك» وإلقاء جثته بالنيل: «مديونان وابننا مريض قلب»

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قرار قضائي جديد في قتل زوجين لسائق «توك توك» وإلقاء جثته بالنيل: «مديونان وابننا مريض قلب» قرار قضائي جديد في قتل زوجين لسائق «توك توك» وإلقاء جثته بالنيل: «مديونان وابننا مريض قلب»

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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، حبس عاطل وزوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سائق «توك توك»، عمره 17 عامًا، وإلقاء جثته بنهر النيل في الوراق.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين قيدا المجني عليه بالحبال وخنقاه بسلك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعدها لفوف جثمانه بسجادة وألقيا به بنهر النيل.

وشهدت التحقيقات مفاجأة، إذ اعترفا المتهمين بجريتهما، مبررين إياها: «مش معانا فلوس نعالج ابننا عمره 5 سنوات، لأنه مولود بثقب بالقلب، وكمان إحنا واخدين قرض وعلينا فلوس، فقلنا خلاص هنقتل الشاب سائق التوك توك ونبيع المركبة علشان يكون معانا فلوس».

وقالت ابنة خالة المجني عليه، في التحقيقات، إنه يقطن بشقة بمفرده ووالداه توفيا قبل سنوات، والـ«توك توك» هو مصدر رزقه الوحيده، وحاولت الاتصال عليه ولم يجب على اتصالاتي، فأبلغت الشرطة حتى عثرنا على جثته بمشرحة زينهم بعد العثور عليها طافية من مياة نهر النيل.

وشرح المتهم الأول، للنيابة، أنه يوم الواقعة تقابل مع المجني عليه بمنطقة بشتيل وطلب منه توصيله إلى إمبابة، وبحجة أنه يريد نقل بعض المتعلقات من شقته طلب منه الصعود معه فغافله وزوجته وخنقاه قبل تقيده بحبال، ووضعناه في سجادة لإلقاءه.

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما أمرت بأخذ بصمات من الشاب للوصول لهويته.

المصرى اليوم

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