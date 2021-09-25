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"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية بمنطقة عسير ومحافظة الطائف
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورمًا يزن 2 كجم من بطن خمسينية
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
ارتفاع معدلات كورونا بمصر.. تسجيل 745 إصابة و36 وفاة جديدة في 24 ساعة
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
البيت الأبيض: وفاة 700 ألف بكورونا في الولايات المتحدة أمر صادم مرعب
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
"فلكية جدة": بدء توقف الاتصالات مع المريخ.. اليوم السبت
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
خالد عبدالرحمن يشيد بمستوى التنظيم والأجواء التراثية لمعرض الصقور والصيد
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
الجوف.. الإطاحة بمقيمين نشرا فيديو مضللًا في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
ضحايا كورونا في 24 ساعة.. 506 وفيات بالبرازيل و471 بالمكسيك و127 ببريطانيا
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
"مدني جازان": سقوط شظايا على أحد الأحياء السكنية بأحد المسارحة وتضرُّر عدد من المنازل
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
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السبت 02 أكتوبر 2021 09:36 صباحاً
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بينهم 9 نساء.. إعلان التشكيل الجديد لحكومة الإمارات الاتحادية بـ33 وزيرا بمنهجية عمل لـ 50 سنة قادمة
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فيديو اليوم السابع
السبت 25 سبتمبر 2021 02:18 مساءً
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