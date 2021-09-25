تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
حمدان بن زايد: الإمارات أبهرت العالم بحفل افتتاح إكسبو2020
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 09:04 مساءً
محافظ بني سويف يهنئ طالبا حقق المركز الـ8 عالميا بالأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 09:04 مساءً
معتز إينو: كيروش قادر على النجاح مع منتخب مصر
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 09:04 مساءً
مجهودات القطاعات الخدمية للوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة بالإسماعيلية
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 09:04 مساءً
هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 08:56 مساءً
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر
-
الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
اعرفى تأثير الموبايل على الأطفال وازاى تتعاملى معاهم.. إستشارى تربوى يوضح بحلقة جديدة من "kids area"
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 25 سبتمبر 2021 12:20 مساءً
128
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
جريمتين فى يومين والجانى جار وعشرة عمر
فيديو اليوم السابع
الخميس 30 سبتمبر 2021 04:49 مساءً
لفت أنظار المصريين شاهد تمثال ممشى أهل مصر على كورنيش النيل
فيديو اليوم السابع
الخميس 30 سبتمبر 2021 04:35 مساءً
فاروق فلوكس مازحا: عندى متاعب بالمرارة والكلى والقلب بس صحتى بمب
فيديو اليوم السابع
الخميس 30 سبتمبر 2021 03:52 مساءً
عاجل غدا بدء صرف معاشات أكتوبر داخل ماكينات الصرف الآلي
فيديو اليوم السابع
الخميس 30 سبتمبر 2021 03:37 مساءً
السابق
إنجاز جديد لطالب مصري بمجال الفضاء ???? .. محمد عبد النبى طالب بهندسة المنصورة أبهر العالم
التالى
طلقة بندقية تسببت في عاهات مستديمة ل7 اطفال.. واحد الضحايا: نفسي اشوف تاني زي صحابي #خلف_خلاف
Tweets by @3yonNews