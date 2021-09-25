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المركز الكاثوليكي يكرم جومانا مراد.. بالصور

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المركز الكاثوليكي يكرم جومانا مراد.. بالصور المركز الكاثوليكي يكرم جومانا مراد.. بالصور

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كرم الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وأحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، الفنانة جومانا مراد في حفل توزيع جوائز الدورة الأولي من مسابقة الأفلام القصيرة والتي حملت عنوان (نحو حياة أفضل).

وكانت جومانا قد شاركت خلال الأيام الماضية كعضو لجنة تحكيم الأفلام مع عدد من صناع السينما وأكدت جومانا أن التجربة متميزة وكل الأعمال التي ساعدت لجنة التحكيم كانت متميزة، وتعبر عن شعار المهرجان.

وأضافت: «أدعم أية فاعلية ثقافية أو فنية والمركز الكاثوليكي من المؤسسات الفاعلة في الحياة الثقافية والسينمائية العربية وشرفت بتواجدي معهم لدعم الشباب الواعي الذي قدم افكار غير تقليدية».

معروف أن جومانا انتهت من تصوير 4 أيام من مشاهدها في الفيلم الأمريكي (North of the ten) وتجسد فيه شخصية امرأة عربية تعيش في الولايات المتحدة وتتعرض لصعوبات بالغة.

وفي سياق متصل تواصل جومانا قراءة عدة سيناريوهات درامية لكي تقدم أحدها خلال الفترة القادمة ومن بينها عمل لإحدى المنصات كما أنها تنتظر عرض فيلم القصر الملعون الذي يعتبر التجربة المصرية الأولى في عالم 3d، عرض لها مؤخرا حدوتة (مش هنفرح بيكي) ضمن مسلسل زي القمر.

المصرى اليوم

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